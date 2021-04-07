Облачная погода и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве 7 апреля

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс двух градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах плюс 6 - плюс 11 градусов, местами пройдет дождь. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.