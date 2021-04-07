Подозреваемый в связях с несовершеннолетней конгрессмен просил Трампа о помиловании

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида), в отношении которого сейчас проводят расследование по подозрению в связях с несовершеннолетней, ранее просил о том, чтобы о его помиловании объявил 45-й президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Гетц входил в число законодателей-республиканцев, которые наиболее активно поддерживали Трампа. В конце марта The New York Times сообщила, что Министерство юстиции США проводит расследование в отношении законодателя. По сведениям издания, Гетца подозревают в том, что он в 2019 году вступал в связь с девушкой, которой тогда было 17 лет. Конгрессмен это отрицает.

По словам источников газеты, за несколько недель до ухода Трампа с поста президента США Гетц обращался к сотрудникам Белого дома с просьбой. Законодатель якобы рассчитывал на то, что он и еще два человека, личности которых не разглашаются, будут помилованы Трампом "в предварительном порядке" за "любые преступления, которые они могли совершить". Гетц якобы заявлял, что может подвергнуться нападкам со стороны демократов.

В материале отмечается, что Гетц тогда не сообщил представителям Белого дома об указанном расследовании в отношении него. Как констатирует издание, нет ясности относительно того, знал ли законодатель о разбирательстве. Сотрудники Белого дома отказали Гетцу. Они посчитали, что его "помилование в предварительном порядке" станет нежелательным прецедентом. Представители Гетца отрицают, что он добивался помилования.

Трамп в последние часы до истечения президентских полномочий объявил о помиловании более 70 человек. 20 января состоялась инаугурация нового американского лидера Джо Байдена.