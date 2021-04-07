ЕАО вошла в пилотный проект по цифровизации оказания финансовой помощи пострадавшим от ЧС

ТАСС, 7 апреля. Еврейская автономная область (ЕАО) вошла в пилотный проект по полной цифровизации финансовой помощи населению при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Об этом в среду сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"ЕАО станет пилотным регионом в Российской Федерации, где процесс оказания финансовой помощи населению, пострадавшему от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, полностью цифровизован. В рамках учений на территории города Биробиджан будет проводиться проверочное тестирование процесса цифровизации оказания финансовой помощи населению, посредством подачи заявлений в электронном виде", - говорится в сообщении.

В автономии на базе МФЦ и двух учебных точек планируется провести апробацию новой госуслуги на фокус-группе. После обработки результатов будет дана оценка эффективности процедуры. В период проведения тестирования населению будут приходить сообщения по условным вводным с пометкой "По учению".