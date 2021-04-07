Власти Флориды устранили угрозу разлива загрязненной воды из технического резервуара

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Власти штата Флорида устранили опасность разлива загрязненной воды из резервуара к югу от города Тампа, эвакуированным ранее местным жителям разрешено вернуться в свои дома. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции, которую транслировали на YouTube, исполняющий обязанности управляющего округа Мэнати Скотт Хоупс.

Речь идет о техническом резервуаре, который находится на территории прекратившего работу предприятия по производству фосфатных удобрений. На прошлой неделе официальные лица заявили, что появилась угроза разлива в жилых районах воды с повышенным содержанием фосфора и других веществ. В связи с этим в округе Мэнати ввели чрезвычайное положение. Жителям примерно 300 домов было предписано эвакуироваться.

Как заявил Хоупс, часть воды откачали с помощью насосов. Для ее хранения, в частности, было решено использовать специальную скважину. "Мы считаем, что опасность была успешно устранена", - отметил Хоупс. По его словам, теперь ситуация "под контролем". Хоупс подчеркнул, что "предписание об обязательной эвакуации отменено".