Лавров посадил в Исламабаде гималайский кедр

ИСЛАМАБАД, 7 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши посадил в саду МИД Пакистана гималайский кедр - деодар, передает корреспондент ТАСС.

Гималайский кедр является одним из национальных символов Пакистана. Рядом с деревцем главы МИД РФ уже растут кедры, посаженные президентом Пакистана Арифом Алви, премьер-министром республики Имраном Ханом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Лавров находится в Исламабаде с рабочим визитом. Кроме переговоров с главой МИД Пакистана, он встретится с высшим политическим и военным руководством страны.