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Пандемия COVID-19

Осака решила ввести локальный режим ЧС из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Власти опасаются коллапса системы здравоохранения в регионе в связи с ростом новых случаев заражения

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Власти японской префектуры Осака на западе страны приняли решение объявить в регионе локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом в среду объявили префектуральные власти.

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Решение было принято из-за опасений, что если наметившаяся в последнее время динамика роста новых выявленных случаев инфицирования продолжится, это может привести к коллапсу системы здравоохранения в регионе. По данным властей префектуры, за минувшие сутки в регионе было выявлено более 800 новых случаев заражения - это абсолютный рекорд суточного прироста в этой префектуре за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен 6 апреля - тогда за сутки в Осаке выявили 719 новых случаев инфицирования.

В трех префектурах Японии - Осака, Мияги и Хёго - с 5 апреля в связи с ростом числа новых случаев заражения были введены усиленные меры против распространения нового коронавируса. В рамках этих мер местные власти, в частности, могут ограничить время работы заведений общепита до 20:00 и требовать от рестораторов запрещать посещение заведений людьми с симптомами и без защитных масок. В случае отказа выполнить соответствующие требования власти префектур наделены полномочиями взимать с ресторанов штрафы в размере до 200 тыс. иен (до $1 818 по текущему курсу). Кроме того, были расширены масштабы проводимых в регионе тестов на коронавирус, а также подготовлено максимальное число карантинных учреждений и больничных коек для заразившихся.

По последним данным, общее число случаев коронавируса в Японии к настоящему времени превысило 490 тыс., более 9,2 тыс. человек умерли.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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