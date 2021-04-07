Около 900 военных музыкантов сыграют в сводном оркестре на параде Победы в Москве

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сорок военных коллективов вошли в сводный оркестр, который обеспечит музыкальное сопровождение парада Победы 9 мая на Красной площади. Об этом сообщили ТАСС в дирекции Военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"По традиции музыкальное сопровождение парада Победы на Красной площади ежегодно обеспечивает Сводный военный оркестр. В 2021 году в его состав вошли 40 военно-оркестровых коллективов ВС РФ и других силовых ведомств", - сказали в дирекции.

Как рассказал начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ, музыкальный руководитель "Спасской башни" генерал-майор Тимофей Маякин, музыканты вместе со всеми участниками парада проводят репетиции на подмосковном полигоне Алабино.

"Сводный оркестр должен работать как часовой механизм. Наша задача объединить порядка девятисот музыкантов в единое целое и работать идеально слаженно. Репетиции будут проходить по утвержденному графику - три раза в неделю", - добавил Маякин.

По данным дирекции, в состав сводного оркестра вошли постоянные участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" - Центральный военный оркестр МО РФ, Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России, сводные военные оркестры войск национальной гвардии и МЧС России, Военный оркестр рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова, а также оркестры военно-учебных заведений и воинских частей силовых министерств и ведомств.