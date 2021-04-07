В России выявили 8 294 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 294, до 4 606 162. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших остался на уровне 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Тыва (0,01%) и в Республике Хакасия (0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 705 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 570 - в Московской области, 247 - в Нижегородской области, 241 - в Ростовской области, 198 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 275 202 человека.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 445. Всего уже выздоровели 4 229 480 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 939 пациентов в Санкт-Петербурге, 491 - в Московской области, 309 - в Нижегородской области, 231 - в Республике Башкортостан, 208 - в Самарской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 374 против 389 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 101 480 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,2%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 36 летальных случая в Санкт-Петербурге, 25 - в Ростовской области, 14 - в Ленинградской области, по 12 - в Краснодарском крае и Московской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 585 против 1 747 днем ранее, до 1 039 775.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,15%.

За сутки в Москве зарегистрировали 51 смерть из-за коронавируса, их общее количество увеличилось до 17 027, следует из сообщения штаба.

Был выписан по выздоровлению 1 551 пациент за сутки, за все время выздоровели 953 402. В настоящее время в столице продолжают лечение 69 346 человек.