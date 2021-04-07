Для участия в конкурсе "Большая перемена" поступило более 300 тыс. заявок

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Более 300 тыс. школьников и студентов колледжей подали заявки на участие во втором сезоне всероссийского конкурса "Большая перемена". Об этом сообщил в среду генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Менее чем за две недели с момента старта второго сезона конкурса "Большая перемена" поступило уже более 300 тыс. заявок на участие от ребят из всех субъектов России. Лидерами по числу регистраций в настоящее время выступают Нижегородская, Мурманская, Ленинградская, Рязанская, Ярославская и Московская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Адыгея", - сказал Комиссаров, слова которого приводит пресс-служба АНО.

Координатор проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова отметила, что в новом сезоне вместе со старшеклассниками в конкурсе могут участвовать и ученики 5-7-х классов. "С этим предложением выступили сами ребята. В прошлом году многие финалисты отмечали, что их младшие братья и сестры тоже хотели бы стать частью "Большой перемены". Кроме того, участники первого сезона регулярно проводят дни "Большой перемены" в своих регионах, где рассказывают ребятам помладше о возможностях, которые открывает конкурс", - сказала она. По словам координатора проекта, для учеников 5-7-х классов подготовлен специальный игровой трек, а 300 победителей смогут отправиться в путешествие мечты на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно. Кроме того, впервые в конкурсе могут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования.

"Победители среди учеников 8-10-х классов и студенты колледжей получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10-х классов и 150 студентов третьих курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8-9-х классов и 150 студентов первых и вторых курсов получат по 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. Также к конкурсу могут присоединиться и подростки из-за рубежа, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах.

О конкурсе

Подать заявку на участие в конкурсе можно на платформе bolshayaperemena.online. Первые его этапы проходят дистанционно. После тестирования участники смогут выбрать одно из 12 направлений конкурса и выполнить мотивационное задание. На этапе командного состязания (решение кейсов) конкурсанты смогут пригласить к участию команду и наставника. Очные полуфиналы конкурса для старшеклассников пройдут во всех федеральных округах, а финал состоится в ноябре 2021 года в МДЦ "Артек".

Президент Владимир Путин в конце марта в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" поддержал старт второго сезона конкурса "Большая перемена". Первый сезон конкурса прошел в 2020 году. В проекте приняли участие более миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент РФ.