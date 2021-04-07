Эксперт предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России возможен в середине апреля. Об этом в среду сообщил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала "Россия-24" .

"Еще и первая волна не закончилась как таковая <...>. Люди еще не приобрели [иммунную прослойку] и не адаптировались еще к вирусу после первого [всплеска заболеваемости]. А повторный всплеск заболеваемости сейчас весной очень возможен, к сожалению. <...> Середина апреля, скорее всего, когда мы можем увидеть рост заболеваемости", - сказал он.

Тимаков также добавил, что рост заболеваемости коронавирусом может быть связан с циркуляцией новых штаммов инфекции на территории РФ. "Вирусу нужно 1,5-2 месяца для того, чтобы заразить, войти в эпидпроцесс", - уточнил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 132,5 млн человек, более 2,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 606 162 случая заражения, выздоровели 4 229 480 человек, умерли 101 480. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.