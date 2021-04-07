На Камчатке создадут охраняемую территорию для тюленей и каланов

ТАСС, 7 апреля. Правительство Камчатского края намерено создать на полуострове особо охраняемую природную территорию (ООПТ) для спасения популяций краснокнижных морских млекопитающих - сивучей, каланов и антуров. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Прорабатываем установку особого режима в районе бухты Моржовой и в бухте Русской, где мы будем уже в текущем году работать с Кроноцким заповедником. Особый режим нужен для того, чтобы поддержать морских млекопитающих, упорядочить посещение туристами и усилить надзор за незаконной рыболовной и рыбохозяйственной деятельностью. Будем привлекать к данной работе и волонтеров", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Солодова.

Как подчеркнул глава региона, к созданию ООПТ власти подтолкнул случай осенью 2020 года, когда ученые зарегистрировали массовую гибель морских животных у берегов Камчатки.

"В прошлом году в крае запустили школу защитников природы, которая пользуется большой популярностью. Прошло уже три набора - два для жителей региона и один - для участников со всей страны. Проект развивается: к лету этого года также организуем занятия школы в детских лагерях отдыха, чтобы молодежь и старшеклассники знали, как защищать природу, обустраивать экотропы, и как устроен мир вокруг нас. В этом году на особо охраняемые природные территории будет направлено порядка 50 человек, которые школу уже прошли", - добавил губернатор.

Массовую гибель морских животных в Авачинской бухте Тихого океана у берегов Камчатки зарегистрировали в конце сентября 2020 года. Экспертиза проб воды не выявила критического превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Ученые позднее сообщили, что причиной произошедшего стало цветение жгутиковой водоросли карения.