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На Камчатке создадут охраняемую территорию для тюленей и каланов

По словам главы региона, к идее установить особый режим в двух бухтах подтолкнула массовая гибель морских животных в сентябре 2020 года

ТАСС, 7 апреля. Правительство Камчатского края намерено создать на полуострове особо охраняемую природную территорию (ООПТ) для спасения популяций краснокнижных морских млекопитающих - сивучей, каланов и антуров. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Прорабатываем установку особого режима в районе бухты Моржовой и в бухте Русской, где мы будем уже в текущем году работать с Кроноцким заповедником. Особый режим нужен для того, чтобы поддержать морских млекопитающих, упорядочить посещение туристами и усилить надзор за незаконной рыболовной и рыбохозяйственной деятельностью. Будем привлекать к данной работе и волонтеров", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Солодова.

Как подчеркнул глава региона, к созданию ООПТ власти подтолкнул случай осенью 2020 года, когда ученые зарегистрировали массовую гибель морских животных у берегов Камчатки.

"В прошлом году в крае запустили школу защитников природы, которая пользуется большой популярностью. Прошло уже три набора - два для жителей региона и один - для участников со всей страны. Проект развивается: к лету этого года также организуем занятия школы в детских лагерях отдыха, чтобы молодежь и старшеклассники знали, как защищать природу, обустраивать экотропы, и как устроен мир вокруг нас. В этом году на особо охраняемые природные территории будет направлено порядка 50 человек, которые школу уже прошли", - добавил губернатор.

Массовую гибель морских животных в Авачинской бухте Тихого океана у берегов Камчатки зарегистрировали в конце сентября 2020 года. Экспертиза проб воды не выявила критического превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Ученые позднее сообщили, что причиной произошедшего стало цветение жгутиковой водоросли карения.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
Пандемия COVID-19
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