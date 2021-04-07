В Бурятии увеличили разрешенную заполняемость театров и детских лагерей до 75%

ТАСС, 7 апреля. Правительство Бурятии из-за снижения заболеваемости коронавирусом в регионе увеличило допустимую заполняемость театров и детских лагерей посетителями с 50 до 75%, сообщается в среду на официальном портале региона.

"Разрешена деятельность театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия, при условии одновременного присутствия не более 75% посетителей от общей вместимости. Возобновят деятельность организации отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, лагеря палаточного типа с наполняемостью не более 75%", - говорится в сообщении.

С такой же загрузкой будут работать концертные площадки, дискотеки по-прежнему запрещены. При этом власти сохранили требование по продаже и контролю билетов бесконтактным способом.

В Бурятии зарегистрировано 36 374 случая заражения коронавирусом, в том числе 43 - за последние сутки. Всего выздоровели 34 782 жителя, умерли 798 пациентов. В стационарах остаются 456 человек, из них 59 - в реанимации.