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СМИ: Сильвио Берлускони вновь попал в больницу на обследование

Он находится в миланской больнице "Сан-Раффаэле"

РИМ, 7 апреля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Как сообщает в среду агентство ANSA, в миланской больнице "Сан-Раффаэле" 84-летний политик находится со вторника.

Пасхальные праздники, по данным агентства, он провел на Лазурном берегу в доме старшей дочери Марины и прибыл на вертолете в больницу на исследование.

Несколько лет назад Берлускони перенес серьезную операцию на сердце. В сентябре прошлого года заразился коронавирусом. Он уже несколько раз за последние месяцы попадал в больницу.

Теги
ИталияБерлускони, Сильвио
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