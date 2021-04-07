Организатору форума депутатов в Измайлово грозит штраф 150 тыс. руб. за нарушение саннорм

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Правоохранители составили протокол по ст. КоАП об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении организатора собрания оппозиционных муниципальных депутатов в Измайлово Татьяны Усмановой. Об этом ТАСС сообщили в Измайловском суде Москвы, куда поступило соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих). Он составлен в отношении Татьяны Усмановой. Заседание суда назначено на 23 апреля", - сообщили в суде.

По словам Усмановой, ее привлекают к ответственности как индивидуального предпринимателя, организовавшего встречу в гостинице. "Поэтому мне грозит штраф в 150 тыс. рублей. У нас было около тысячи регистраций в онлайн-форме и нам пришлось ограничить число гостей именно для того, чтобы зал не был переполнен. Но мы все равно считали людей, и если бы их оказалось больше допустимого, мы бы перенаправили часть гостей в соседний зал с видеотрансляцией", - сказала она.

Встреча муниципальных депутатов "Муниципальная Россия" должна была пройти в гостиничном комплексе "Измайлово" 14 марта. Однако полицейские задержали ее участников. Свои действия они объяснили тем, что пресекают собрание людей, которое проводится нежелательной в РФ организацией.