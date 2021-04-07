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КС запретил дважды штрафовать владельцев фирм за неправомерные действия при банкротстве

Оценку норме законодательства Конституционный суд дал после жалобы бизнесмена Владимира Вострикова, чья фирма "Зеясервис" подпала под процедуру банкротства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) постановил, что нельзя дважды накладывать штраф на владельца подпавшей под процедуру банкротства фирмы за несвоевременную передачу документов компании временному управляющему. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать часть 4 статьи 14.13 КоАП РФ не противоречащей Конституции РФ, поскольку содержащиеся в ней положения <…> не предполагают за неисполнение руководителем должника <...> обязанности предоставить временному управляющему бухгалтерские и иные документы, <…> применения к нему в связи с одним и тем же деянием и административной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, и судебного штрафа за неисполнение судебного акта арбитражного суда", - говорится в документе.

Оценку норме законодательства КС дал после жалобы бизнесмена из Амурской области Владимира Вострикова, чья фирма "Зеясервис" подпала под процедуру банкротства по решению арбитражного суда. Арбитраж ввел процедуру наблюдения в компании, назначил временного управляющего и обязал Вострикова передать ему в течение 15 дней документацию фирмы.

Востриков в течение этого времени документы не передал, после чего ему назначили судебный штраф в 2,5 тыс. рублей за игнорирование решения арбитража, а затем за это же нарушение по постановлению прокуратуры бизнесмену назначили еще один штраф в 40 тыс. рублей по административной статье о неправомерных действиях при банкротстве (ст. 14.13 КоАП РФ).

Востриков с решением не согласился и обратился в КС, указав, что фактически закон позволяет дважды оштрафовать человека за одно и то же нарушение. КС в постановлении указал, что в такой ситуации накладывать судебный штраф можно только в том случае, если нет оснований применять к бизнесмену норму КоАП РФ.

Суд также обязал пересмотреть решение о наложении на Вострикова судебного штрафа.

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