Патриарх Кирилл в праздник Благовещения провел проповедь в храме Христа Спасителя

"Царица небесная, как и всякая мать, несла те трудности и тягости, которые выпадают на долю матери. Тем более если семья бедствует, если она практически нищая, если средства к существованию очень скудные, как много ложится ответственности на мать! Всю эту ответственность приняла на себя дева Мария", - сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

После службы предстоятель Русской православной церкви по благовещенской традиции выпустил в небо голубей. Он также наградил депутата Госдумы, куратора программы по строительству православных храмов в Москве Владимира Ресина церковным орденом преподобного Андрея-иконописца I степени.

Благовещение - один из важнейших двунадесятых православных праздников, связанных с событиями земной жизни Христа и Богородицы. Он посвящен явлению архангела Гавриила деве Марии, возвестившего, что она станет матерью Сына Божия. Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля (25 марта по старому стилю).