Оренбургские депутаты предложили приостановить действие закона об обращении с животными

ОРЕНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области подготовили инициативу в адрес Госдумы РФ с предложением приостановить до 2023 года действие ряда статей федерального закона "Об ответственном обращении с животными" из-за неготовности многих регионов содержать бродячих собак в приютах. Об этом сообщил вице-спикер заксобрания Оренбургской области Александр Куниловский на странице регионального парламента в Instagram.

"Мы подготовили законодательную инициативу в адрес Госдумы o приостановлении действия нескольких статей закона до 1 января 2023 года. Это даст возможность муниципалитетам спланировать ресурсы для полноценной реализации закона. То есть организовать или построить достаточное количество приютов, расширить возможности некоммерческих организаций по работе с безнадзорными животными", - сказано в сообщении.

По мнению депутатов, сложившаяся ситуация с безнадзорными домашними животными создает угрозу жизни и здоровья людей: количество собак на улицах растет, они могут проявлять агрессию или быть переносчиками болезней. Согласно пояснительной записке к инициативе, причиной возникающих в регионах проблем является в том числе "установленный нормами закона перекос в сторону так называемых зоозащитных требований по ответственному обращению с животными без владельцев". При этом потребность в более длительном переходном периоде они объясняют отсутствием или недостаточным количеством государственных приютов в регионах, а также закрытием частных из-за невозможности соответствовать предъявляемым требованиям.

Проект постановления Законодательного собрания Оренбургской области о направлении инициативы в Госдуму РФ подготовил комитет по аграрно-промышленному комплексу. Ожидается, что окончательное решение по вопросу депутаты примут на очередном заседании, назначенном на 23 апреля 2021 года.

Проблема бродячих собак в Оренбурге

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные администрации Оренбурга, в городе находятся без контроля около 10 тыс. собак, которые представляют опасность для населения. В 2020 году на проведение работ по отлову бездомных собак Оренбургу было выделено 2 млн 259 тыс. рублей, но этих денег достаточно на отлов всего лишь 300 особей. В пресс-службе мэрии уточнили, что главой города принято решение о строительстве муниципального приюта вместимостью 500 голов. Администрация ищет деньги на реализацию проекта.

При этом следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга после очередного нападения бродячей собаки на школьницу: у девочки травмирована рука. Ранее прокуратура установила, что в период с 2020 по 2021 год от граждан поступило свыше 750 обращений по вопросам нахождения на улицах большого числа безнадзорных собак и их агрессивного поведения. Надзорное ведомство, ссылаясь на данные Минздрава области, сообщило о регистрации свыше 250 случаев укусов граждан бродячими собаками в 2020 году.