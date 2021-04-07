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Глава Бурятии внес в парламент региона законопроект о создании вытрезвителей

Организации планируют создать на базе медицинских учреждений

ТАСС, 7 апреля. Глава Бурятии Алексей Цыденов внес в Народный хурал региона законопроект, предполагающий создание в республике вытрезвителей, сообщается в среду на сайте регионального парламента.

Федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей, вступил в действие 1 января 2021 года. Согласно ему, создавать медвытрезвители могут региональные власти.

"Согласно законопроекту, предлагается создать в республике организацию, оказывающую помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Специализированные организации по "вытрезвлению" будут создаваться на базе медицинских учреждений, что позволит оказывать медицинскую помощь при необходимости", - говорится в сообщении.

Как уточнила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Логина, первую такую организацию планируется создать на базе Республиканского наркологического диспансера в Улан-Удэ, власти уже начали искать под нее помещение. Для круглосуточного дежурства потребуется пять фельдшеров и десять санитаров. По предварительным подсчетам, открытие пункта обойдется региональному бюджету в 15 млн рублей.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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