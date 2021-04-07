МФЦ Ленинградской области подключились к региональному проекту помощи бездомным животным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Управление ветеринарии Ленинградской области и региональные многофункциональные центры (МФЦ) подписали соглашение о сотрудничестве в проекте "Мы в ответе за тех, кого приручили", теперь жители области смогут в МФЦ найти приют для животного или выбрать питомца. Пока сервис работает только в МФЦ в Приозерске, в будущем подключатся и другие центры, сообщила в среду пресс-служба ГБУ ЛО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

Акция "Мы в ответе за тех, кого приручили" - проект Управления ветеринарии Ленинградской области об ответственном обращении с животными. В рамках акции Управление создает на своем сайте базу с информацией о приютах и животных в них.

"Центры "Мои документы" и Управление ветеринарии Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Мы в ответе за тех, кого приручили". Теперь в МФЦ можно найти приют, выбрать домашнее животное, узнать о ветеринарных клиниках и многое другое. Новый сервис в пилотном проекте заработал в приозерском МФЦ. Далее опыт планируется расширить на другие площадки", - говорится в сообщении.

Посетители МФЦ смогут также получить консультации от сотрудников центров. Они помогут выбрать животное, расскажут о правильном уходе и социализации.

Как сообщила пресс-служба Управления ветеринарии, в МФЦ уже размещена социальная реклама о бережном отношении к животным и информация о бесплатном и льготном ветеринарном обслуживании. Желающим забрать животное из приюта не придется самостоятельно искать контакты специалистов приюта - все они будут размещены на сервисе в МФЦ. "Также явным плюсом сотрудничества является бесплатное и льготное ветеринарное обслуживание. В клиниках государственной ветеринарной службы для владельцев животных, взятых из приютов, будут доступны услуги: первичный клинический осмотр, выдача ветеринарного паспорта, заполнение информации в системе "ENOTe" (бесплатно), проведение стерилизации (льготная услуга)", - цитирует пресс-служба начальника Управления ветеринарии Леонида Кротова.

Управление ветеринарии получило полномочия по обращению с безнадзорными животными 1 января 2021 года. Чтобы помочь безнадзорным животным обрести семью и дом, Управление создает базу приютов, в нее уже вошли 15 учреждений. В реестре опубликованы фото животных, их клички, особенности характера, контакты приютов.