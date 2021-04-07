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Пандемия COVID-19
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Регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

При этом, по данным регулятора, преимущества использования этой вакцины продолжают перевешивать риски
© AP Photo/Alastair Grant

ГААГА, 7 апреля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении регулятора ЕС.

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"EMA призывает работников сферы здравоохранения и вакцинируемых людей оставаться осведомленными о возможности очень редких случаев тромбоза в течение двух недель с момента прививки", - говорится в документе.

В то же время европейский регулятор счел, что преимущества использования вакцины продолжают перевешивать риски, и отказался выделять специфические факторы риска. "На данный момент большинство случаев осложнений было выявлено у женщин в возрасте до 60 лет, - информировало агентство. - Однако на основе имеющихся данных невозможно выделить специфические факторы". EMA пока не смогло определить, что именно приводит к возникновению данных побочных эффектов.

"Конкретные факторы риска, такие как возраст, пол или история болезни, не могут быть подтверждены ввиду того, что редкие побочные явления наблюдались у мужчин и женщин в любом возрасте, - сказала глава EMA Эмер Кук на пресс-конференции после публикации заявления. - Возможным правдоподобным объяснением этих редких побочных эффектов является иммунный ответ на вакцину".

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины Vaxzevria в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено. Компания AstraZeneca уже обновила информацию, указанную в инструкции по применению вакцины от коронавируса, указав на потенциальные побочные эффекты.

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