В Северной Осетии с начала пандемии выплатили свыше 3,6 млрд рублей семьям с детьми

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 апреля. /ТАСС/. Более 3,6 млрд рублей выплатили в Северной Осетии семьям с детьми с апреля 2020 года по апрель этого года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам рабочей командировки в Москву главы республики Вячеслава Битаров с председателем правления пенсионного фонда РФ Андреем Кигимом.

"В период пандемии новой коронавирусной инфекции Пенсионный фонд осуществляет социальную поддержку семей с детьми. С апреля 2020 года по апрель текущего года республиканским отделением было перечислено семьям с детьми 3 млрд 624,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Для оказания поддержки жителей республики, потерявших работу и имеющих несовершеннолетних детей, в апреле-мае прошлого года из регионального бюджета была выделена материальная помощь от 3 до 5 тыс. рублей на ребенка.

Ежемесячно отделением ПФР жителям республики - получателям пенсий и социальных выплат - перечисляется более 3 млрд 202 млн рублей. Общее количество получателей пенсий в республике составляет 199 640 человек, получателями ежемесячной денежной выплаты в нашей республике является 94 931 человек.

Кроме того, Вячеслав Битаров сообщил, что в настоящий момент в Северной Осетии ведется работа над исполнением поручения президента России Владимира Путина о представлении организациями бюджетной сферы информации о заработной плате работников за 2020 год. Всего в республике имеются 1 022 организации, которыми должна быть представлена такая информация. Специалисты североосетинского отделения Пенсионного фонда напрямую взаимодействуют с ними, помогают в подготовке отчетной документации.

По заявлениям владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал о распоряжении средствами ежемесячно перечисляется более 16,5 млн рублей. Всего с начала действия данной программы выдано 64 205 сертификатов. По-прежнему, приоритетным направлением использования средств материнского капитала является улучшение жилищных условий.