Путин наградил первого заместителя гендиректора ТАСС Калмыкова орденом Почета

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Калмыкова орденом Почета. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Наградить орденом Почета Калмыкова Михаила Вадимовича - первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)", - говорится в документе.

Отмечается, что государственная награда присуждена за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

Михаил Калмыков занимает должность первого заместителя генерального директора ТАСС с декабря 2002 года. До этого он работал спецкорром агентства во Вьетнаме и Франции, руководил кремлевской группой ТАСС, а также возглавлял Управление пресс-службы президента РФ.