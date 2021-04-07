Навигацию на реках и каналах Санкт-Петербурга откроют 15 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков подписал распоряжение об открытии навигации на реках и каналах города 15 апреля. В данный момент уже доступно бронирование подходов к городским причалам, сообщила пресс-служба комитета.

"Открытие водных путей Санкт-Петербурга для маломерных судов назначено на 15 апреля. Соответствующее распоряжение подписал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. И уже сейчас открыто бронирование подходов к городским причалам на навигацию 2021 года через электронный сервис: www.prichal-spb.ru в соответствии с утвержденными 1 февраля 2021 года новыми тарифами", - говорится в сообщении.

Подход и стоянка будут возможны с 15 апреля к стационарным причалам по следующим адресам: набережная Макарова у д. 34, проспект Обуховской обороны, д. 106, Южная дорога, д.12. 15 апреля также откроется доступ к спускам Петроградской, Свердловской, Синопской, Арсенальной и Смольной набережных. Открытие еще трех центральных причалов - "Адмиралтейство", "Медный всадник" и "Петропавловская крепость" - планируется на 1 мая. Остальные причалы откроются 8 мая.

Перевозчики должны выполнять требования стандарта безопасной деятельности в целях противодействия распространению в городе коронавируса. "Организации и индивидуальные предприниматели обязаны утвердить стандарт безопасной деятельности до начала перевозки пассажиров водным путем и отправить уведомление об осуществлении (возобновлении) деятельности через личный кабинет на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", - отметили в комитете.