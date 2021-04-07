Медали "К 75-летию Калининградской области" вручили 15 ветеранам становления региона

КАЛИНИНГРАД, 7 апреля. /ТАСС/. Первые памятные медали в честь 75-летия образования Калининградской области вручили 15 ветеранам становления региона в день 75-летия создания Кенгсбергской (с июля 1946 года - Калининградской) области, образованной 7 апреля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Мероприятие состоялось 7 апреля, в юбилейную годовщину включения Кенигсбергской области в состав РСФСР. Первыми в регионе памятными медалями отмечены 15 ветеранов становления Калининградской области. Среди отмеченных памятными знаками - учителя, медсестры, инженеры, швеи, военные, работники рыбной промышленности и сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Награды ветеранам вручил губернатор региона Антон Алиханов. "Юбилей области, как и День Великой Победы, один из самых почитаемых праздников в жизни жителей Калининградской области. В этом году, несмотря на внесенные неблагоприятной эпидемиологической обстановкой коррективы, в регионе спланировано и проводится большое количество мероприятий, посвященных 76-летию Великой Победы и 75-летию области. Искренне рад вручить сегодня вам, кто приехал в наш край возрождать мирную жизнь, юбилейные медали, специально учрежденные к этому знаменательном событию", - сказал губернатор.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсберг была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград.

Массовое переселение в Калининградскую область было инициировано постановлением Совета министров СССР от 9 июля 1946 года. 23 августа 1946 года в регион прибыл первый эшелон с переселенцами, он привез 160 семей из Брянской области на станцию Гумбиннен (ныне город Гусев). Сейчас в области живут 3 476 ветеранов становления Калининградской области, из них 3 207 человек - ветераны или инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные граждане.