В РПЦ сочли нежелательным "осовременивание" хранилища мощей Александра Невского в лавре

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Замена раки (хранилища мощей) князя Александра Невского в Троицком соборе Александро-Невской лавры на современную нежелательна, однако сделать для монастыря ее копию было бы подходящим решением. Таким мнением поделился с ТАСС председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Леонид Калинин.

На пресс-конференции в среду генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил рассмотреть вопрос о создании современного надгробия - "образца искусства XX-XXI веков" - для мощей святого благоверного князя Александра Невского в Александро-Невской лавре, поскольку перемещение исторической серебряной раки, хранящейся в Эрмитаже, невозможно. Он отметил, что в качестве варианта решения вопроса с ней Эрмитаж ранее предлагал создать по заготовкам музея точную копию из серебра, но желающих финансировать этот проект не нашлось.

"Троицкий собор Александро-Невской лавры - это историческое здание, в котором каждая деталь должна соответствовать архитектурному и историческому образу этого храма, этой эпохи. Поэтому просто так создавать какой-то отвлеченный предмет, лишь бы закрыть вопрос, совершенно не будет соответствовать тому принципу реставрации, которого мы придерживаемся. В том числе Михаил Борисович Пиотровский хорошо знает реставрационные принципы, которые просто не стоит обходить, потому что к хорошим результатам это не может привести", - сказал Калинин.

Так как рака сама по себе не является предметом церковного почитания и религиозного поклонения, сделать для Троицкого собора Александро-Невской лавры ее копию было бы разумной и здравой идеей, добавил он. "Собрать средства на это, я думаю, могли бы меценаты, которые почитают святого благоверного князя Александра Невского, а в России сейчас настолько развился уровень церковных ремесел и художеств, что такая задача вполне по плечу, - полагает протоиерей. - Учитывая, что государство когда-то изымало эту гробницу в музей - наверное, оно может и посодействовать в решении вопроса воссоздания раки и установки на то место, которое было, в том виде, в котором она когда-то существовала".

Гробница для хранения и почитания мощей святого Александра Невского, изготовленная в XVIII веке по указу императрицы Елизаветы Петровны, попала в Эрмитаж в советское время после того, как при изъятии церковных ценностей ее вскрыли и хотели отправить на переплавку. Чтобы сохранить реликвию, руководители Эрмитажа и Русского музея тогда обратились к правительству СССР, объясняя, что надгробие - памятник искусства, первое ювелирное изделие из серебра в России, шедевр. Взамен Эрмитаж отдал в переплавку часть дублетов серебряных монет.