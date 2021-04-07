Журналист CNN сообщил об отъезде из России после задержания

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Журналисты американской телекомпании CNN, задержанные ранее во Владимирской области, временно покинули Россию. Об этом корреспондент в Москве Мэттью Чэнс написал в среду на своей странице в Twitter.

"Мы с оператором Джеффом на некоторое время говорим России: "До свидания", - написал Чэнс. Публикацию он сопроводил фотографией, сделанной в салоне самолета.

В минувший вторник в пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел (ОВД) девять человек за нарушение общественного порядка у исправительной колонии № 2 в городе Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный. О своем задержании у колонии сообщил в том числе журналист CNN. Позднее в Twitter он написал, что был отпущен на свободу.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.