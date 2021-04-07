На Кубани высадили 22 сосны в память о погибших в боях на "Голубой линии"

КРАСНОДАР, 7 апреля. /ТАСС/. Сад памяти разбили у мемориала "Сопка героев" в Краснодарском крае. В память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне, высадили 22 вечнозеленые сосны, сообщили ТАСС в оргкомитете акции "Сад памяти" в среду.

"Одно из центральных мероприятий прошло у мемориала "Сопка героев" в селе Экономическом Киевского сельского поселения. Мемориал был создан в честь воинов, сражавшихся в боях за легендарную высоту 121,4 ("Голубая линия"). В ходе мероприятия сегодня было высажено 22 сосны", - сообщил собеседник агентства.

Новые деревья увековечили память воинов, которые погибли в боях при прорыве "Голубой линии", откуда открывалась панорама всех окрестностей и расположения войск. 30 и 31 мая 1943 года за стратегический объект шли ожесточенные бои.

"На "Сопке Героев" с 2008 года захоронены останки более 1 000 советских воинов, обнаруженных нами во время экспедиций в местах кровопролитных боев по прорыву "Голубой линии". Важно, что сегодня для участия в акции прибыли и юные поисковики из Краснодара и Крымска, и "Волонтеры Победы", и юнармейцы. Все вместе ребята сделали важное дело и внесли свой вклад в сохранение памяти о подвиге защитников Отечества", - сказал руководитель регионального отделения поисковое движение России в Краснодарском крае Александр Шепелев.

Всего в Краснодарском крае в 2021 году будет высажено более 1 тыс. деревьев. К акции "Сад памяти" присоединились ветераны, общественники, поисковики, которые работали на экспедициях в местах боев, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

На сегодня высажено более 1,8 млн деревьев в рамках акции, в ближайшее время мероприятия состоятся в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Ростовской области, а 9 апреля высадки состоятся в Молдавии и Азербайджане.

Об акции

Международная акция "Сад памяти" организована Всероссийским общественным движением "Волонтёры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы. Цель международной акции "Сад памяти" - посадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. "Сады памяти" появляются и за рубежом - к ней подключились Киргизия, Армения, жители Ливана, Алжира и Молдавии.