"Вектор" получил кандидатный штамм для создания вакцины от птичьего гриппа

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Центр "Вектор" получил кандидатный штамм птичьего гриппа, который можно использовать для создания вакцины от вируса. Об этом генеральный директор центра Ринат Максютов рассказал в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

"В конце февраля - начале марта сотрудники центра "Вектор" участвовали в совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по выбору вакцинных штаммов как для сезонного, так и для зоонозного [передающегося человеку от животных] гриппа. Для обеспечения защиты против вирусов гриппа группы H5N8 ВОЗ рекомендовала штамм, выделенный нами в Астраханской области впервые в мире от человека. С помощью методов обратной генетики в конце марта в центре "Вектор" мы уже получили кандидатный вакцинный штамм, который можно использовать для производства инактивированной вакцины. Исследования продолжаются", - сказал гендиректор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был выявлен у нескольких россиян в феврале, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку. В феврале Попова говорила о том, что ученые центра "Вектор" подтвердили первые в мире случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N8). Тогда сообщалось, что заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года произошла вспышка среди поголовья птиц.