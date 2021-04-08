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Пандемия COVID-19

Почти половина обращений в Роспотребнадзор в 2020 г. касались эпидемиологического надзора

Как сообщили в ведомстве, всего поступило более 4,4 млн обращений

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Количество обращений в Роспотребнадзор в 2020 году увеличилось в 4,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Чуть менее половины поступивших вопросов касались эпидемиологического надзора, сообщается на сайте ведомства в четверг.

"Всего в 2020 году <...> поступило более 4,4 млн обращений. Из них более 3,4 млн звонков в единый консультационный центр и более 959 тыс. письменных обращений. Это в 4,4 раза больше, чем за 2019 год. В 2019 году было обработано около 1 млн обращений граждан. Из всех рассмотренных обращений более 42% вопросов в 2020 году касались эпидемиологического надзора", - указано в сообщении.

Около 21% обращений в службу касались санитарного надзора, защиты прав потребителей коснулось менее трети (31%) вопросов. Меньше всего в ведомство поступило обращений, касающихся оказания госуслуг (1%), а также правовых (1%) и иных вопросов (4%).

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