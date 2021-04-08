Школа старших вожатых открылась в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля. /ТАСС/. Школа старших вожатых начала работу в Приморье, слушателей образовательной программы обучат педагогическому сопровождению вожатских и временных детских коллективов. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Во Владивостоке стартовал образовательный проект "Школа старших вожатых Приморского края". Проект проводится под руководством Министерства образования Приморского края и Приморского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". Основная цель проекта - формирование и развитие компетенций старших вожатых, позволяющих осуществлять педагогическое сопровождение вожатских и временных детских коллективов в условиях детского оздоровительного лагеря", - разъяснили в пресс-службе.

Занятия проходят в формате очно-дистанционного обучения, лекции обучающиеся слушают онлайн, а практикумы будут проходить очно. Программа рассчитана на 35 часов и включает нормативно-правовые и психолого-педагогические основы деятельности старшего вожатого, блоки этико-педагогической культуры и организационно-педагогического обеспечения программ воспитания в лагерях. Завершающим этапом станет защита проектов "Программа отдыха и оздоровления детей в детском оздоровительном лагере".

"Более 30 студентов различных образовательных организаций города проявили желание стать участниками образовательного проекта "Школа старших вожатых". Он нацелен на выявление и обучение инициативных молодых людей, заинтересованных в работе старшими вожатыми в летних оздоровительных лагерях, для многих ребят это следующая ступень в карьерном росте", - сказала руководитель педагогического направления "Российских студенческих отрядов" в регионе Евгения Гавриленко.

Занятия продлятся до 15 апреля. Слушатели школы получат сертификаты, удостоверяющие прохождение обучения, это позволит им работать в летних оздоровительных лагерях на территории края. Региональное отделение "Российских студенческих отрядов" также готовит вожатых для работы в детских лагерях. Ожидается, что во время летнего трудового семестра с детьми поработают не менее 450 учащихся колледжей и вузов края.