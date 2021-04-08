Международный форум "Технопром" в Новосибирской области пройдет в смешанном формате

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Международный форум "Технопром - 2021" состоится в гибридном формате в Новосибирской области в конце августа, сообщил в ходе общего собрания СО РАН губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Для удобства участников мы его [форум] будем проводить в гибридном формате: и в очном, и в заочном", - сказал он.

Во время поездки в область министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова глава региона Андрей Травников сообщал, что форум "Технопром" станет одним из мероприятий Года науки и технологий в России. Акцент, по его словам, будет сделан на том, как сблизить науку, технологии и индустрии. Позднее пресс-служба правительства пояснила, что форум пройдет в период с 25 по 27 августа.

Международный научно-инновационный форум "Технопром" ежегодно проходит в Новосибирске. В 2018 году форум посетил президент России Владимир Путин. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии.