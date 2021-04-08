Золотов: Росгвардия полностью готова обеспечить безопасность чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Росгвардия готова в полном объеме обеспечить безопасность чемпионата Европы по футболу, матчи которого летом этого года пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Важнейшим преимуществом российских правоохранительных структур, в том числе Росгвардии, по сравнению с иностранными коллегами является огромный опыт обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий международного уровня, который нарабатывался еще с проведения Универсиады в Казани в 2013 году, Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, чемпионата мира по футболу в 2018 году и других мероприятий такого формата. Поэтому Росгвардия в полном объеме готова обеспечить безопасность предстоящих матчей чемпионата Европы", - сказал он.

Он напомнил, что Санкт-Петербург является площадкой и для многих других мероприятий, в числе которых Петербургский международный экономический форум и ежегодный выпускной праздник "Алые паруса". "По мере поэтапной отмены ограничений объем мероприятий будет возрастать. Мы со своей стороны готовы выполнить все возложенные на нас задачи по обеспечению безопасности качественно и на высоком уровне", - сообщил Золотов.

Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге должны пройти матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира. Также игры первенства должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.