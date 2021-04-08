В Техасе освободили экс-полицейского, подозреваемого в организации заказных убийств

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Суд в Далласе (штат Техас) постановил освободить из-под стражи бывшего сотрудника полиции города Брайена Райзера, подозреваемого в организации заказных убийств. Об этом сообщила в среду газета Dallas Morning News.

Райзер был задержан в марте и вскоре после этого был уволен из полиции. Полицейские заявили, что получили свидетельские показания, согласно которым он заказал и организовал убийства в 2017 году двух человек. Один из исполнителей преступления утверждает, что действовал по указанию Райзера.

Судья счел, что представленные прокуратурой улики не являются достаточными для того, чтобы предъявить Райзеру обвинения в убийстве в официальном порядке. Он был освобожден из центра предварительного задержания.

Представители прокуратуры подчеркнули, что дело не закрыто. Они намерены вновь попытаться предъявить Райзеру обвинения. Следователи полиции уверены, что улик для этого достаточно. Адвокаты экс-полицейского настаивают на его невиновности.

В США в течение последнего года уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая 2020 года удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

В Миннеаполисе в настоящее время походит судебный процесс по делу бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина, который применил указанный удушающий прием. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство.