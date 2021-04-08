В Приамурье на поощрение молодых аграриев выделили более 7 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Амурской области выделили более 7 млн рублей на поощрение молодых аграриев за работу в сельской местности. По инициативе губернатора Василия Орлова для привлечения кадров в агропромышленный комплекс будут проработаны новые меры поддержки, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Сельхозпредприятия Приамурья ждут агрономов, ветеринарных врачей и энергетиков: на привлечение молодых специалистов в агропромышленный комплекс области в этом году региональные власти выделили 7,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Выпускники аграрных учебных заведений могут трудоустроиться в сельской местности и при решении отработать на предприятии не менее пяти лет рассчитывать на единовременное пособие в размере 150 тыс. рублей и ежемесячное пособие в сумме 7 тыс. рублей специалистам с высшим образованием и 5 тыс. рублей - со средним профессиональным образованием.

Кроме того, чтобы простимулировать молодых специалистов, правительство региона направило на рассмотрение депутатам законодательного собрания проект об увеличении суммы подъемных.

"Поскольку в северные районы области молодые специалисты едут неохотно, проект предусматривает различные суммы подъемных для разных территорий. Так, если молодой специалист, окончивший колледж или вуз, отправляется жить и работать в северные районы области, он сможет получить единовременно 800 тыс. рублей, в центральные районы - 400 тыс. рублей, в южные - 200 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба Орлова.

Агропромышленный комплекс - основной в экономике Амурской области. По данным министерства сельского хозяйства области, на амурские сельхозпредприятия требуются агрономы, зоотехники, ветврачи, инженеры-механики, энергетики, экономисты и бухгалтеры. Востребованы и рабочие специальности: механизаторы, токари, электрики, работники по уходу за животными.