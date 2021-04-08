Рособрнадзор: работу по оптимизации числа контрольных в школах завершат к августу

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Работу по оптимизации количества контрольных работ, которые пишут ученики школ РФ, планируется завершить к августу текущего года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в четверг на заседании рабочей группы по оптимизации количества контрольных работ в школах.

"Итоги мы собираемся подвести к августу, <...> мы эту проблему должны проанализировать со всех сторон, в том числе со стороны физиологии ребенка, сколько вообще контрольных максимально в той или иной возрастной группе может быть приемлемо", - заявил Музаев.

Он отметил, что Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ даст четкие регламенты для региональных министерств, муниципалитетов, директоров школ по оптимизации контрольных.

"Мы в этом плане должны вместе создавать общие подходы, которые не создавали бы того напряжения, которое сейчас на самом деле есть, в первую очередь, у родителей", - сказал Музаев.

Ранее в марте в Минпросвещения РФ заявляли, что контрольные работы, которые проводятся на региональном и муниципальном уровнях, только отвлекают школьников от учебы, следует уйти от этой системы. Глава Рособрнадзора отмечал, что число контрольных работ в школах следует ограничить.