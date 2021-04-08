Афросоюз отказывается от закупок вакцины AstraZeneca

ПРЕТОРИЯ, 8 апреля. /ТАСС/. Африканский союз отказался от планов закупки вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca производства Института сыворотки Индии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джона Нкенгасонга.

Он заявил, что изучается возможность замены поставок вакцины AstraZeneca на препарат фармацевтической группы Johnson & Johnson. При этом Нкенгасонг отметил, что поставки в страны Африки вакцины AstraZeneca из Института сыворотки Индии будут продолжаться в рамках международной программы COVAX.

Африканский союз ведет собственные закупки вакцины от COVID-19. Сейчас в портфеле организации есть контракты на 670 млн доз вакцины для 55 стран союза. На долю Johnson & Johnson приходится 220 млн доз с возможностью закупить еще 180 млн. Пока основной вакциной, поставки которой согласованы Афросоюзом, является AstraZeneca. Однако еще большее количество этой вакцины поступает сейчас в Африку через созданный при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) механизм COVAX. Он призван облегчить развивающимся странам доступ к прививкам от коронавируса. Согласно условиям программы, государства с высоким уровнем доходов оплачивают для них приобретение вакцин.

По оценкам специалистов, с помощью COVAX в текущем году можно будет вакцинировать около 20% населения Африки. Руководители африканских стран поставили цель добиться к концу текущего года вакцинации 60% населения континента - почти 780 млн человек.

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки составляет на текущий день 4 267 426, из них 113 765 умерли. Наибольшее количество инфицированных выявлено в ЮАР, затем следуют Марокко, Тунис, Египет и Эфиопия.