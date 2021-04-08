Эксперт: иммунная система 5-8% людей не реагирует на антигены и вакцины от COVID-19

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Около 5-8% людей не реагируют на антигены и вакцины от коронавируса из-за особенностей иммунной системы. Об этом в четверг радиостанции " Говорит Москва " заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

"Бывает такая группа людей, их тоже бывает обычно 5-8% рефрактерных, то есть они не реагируют ни на какие антигены и ни на какие вакцины, просто по нулям. Это особенности иммунной системы у таких людей", - сказал он.

Бутенко добавил, что заражение коронавирусом после вакцинации может произойти и по другой причине. "Можно сказать, что люди не прошли достаточное время от прививки до создания устойчивого иммунитета. Например, они в инкубационный период сделали прививку. В первые дни после прививки они остаются еще восприимчивыми, в этот период они могут заболеть", - пояснил эксперт.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.