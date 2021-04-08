Попова: порядка 4 млн детей смогут отдохнуть в летних лагерях в 2021 году

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Порядка 4 млн детей смогут отдохнуть в летних лагерях в России в этом году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Предполагаем, что с теми особенностями, которые мы прописали для летнего периода уже текущего года, смогут отдохнуть уже около 4 млн детей", - сообщила она в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Попова рекомендовала, чтобы весь персонал оздоровительных учреждений был привит. Кроме того, по ее словам, взрослым с детьми лучше планировать свой отдых внутри страны.

"Надо планировать грядущее время дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается, государство очень многое делает для того, чтобы людям комфортно было отдыхать внутри страны. Лучше ориентироваться на это, чтобы не зависнуть где-то в карантине", - отмерила Попова.