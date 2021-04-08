ФРГ продолжит использовать вакцину Vaxzevria только для лиц старше 60 лет

БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) разрешает и дальше вакцинировать препаратом Vaxzevria британско-шведского производителя AstraZeneca только людей старше 60 лет. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе регулятора.

"Постоянная комиссия по вакцинации [STIKO] рекомендовала использование в Германии вакцины Vaxzevria исключительно для лиц 60 лет и старше", - говорится в документе. Как отметили в институте, заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о препарате Vaxzevria "соответствуют европейской лицензии, последней рекомендации STIKO и имеющимся у PEI сведениям о ситуации в Германии".

30 марта STIKO рекомендовала правительству ФРГ разрешить вакцинировать препаратом Vaxzevria лишь граждан старше 60 лет, поскольку у младшей возрастной категории могут возникать нежелательные реакции. В тот же день правительство последовало рекомендации и ограничило применение вакцины. В ФРГ на 2,7 млн вакцинированных Vaxzevria приходится 31 случай тромбозов, умерли девять человек.

В среду EMA пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria. В то же время европейский регулятор счел, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски, и отказался выделять специфические факторы риска. EMA пока не смогло определить, что именно приводит к возникновению данных побочных эффектов.