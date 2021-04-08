Глава СПЧ считает, что "степень регулируемости" интернета будет расти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прогнозирует увеличение "степени регулируемости" интернета.

"Что касается общего направления... Я думаю, что степень регулируемости интернета будет возрастать. И не потому, что кто-то закручивает гайки", - сказал глава СПЧ журналистам на встрече в Екатеринбурге.

Фадеев привел в пример запрет на использование мата в социальных сетях. "Такого рода ограничения очень естественны", - отметил он.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Кроме того, соцсети должны ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.