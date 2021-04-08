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Глава СПЧ сообщил, что набросок цифрового кодекса будет готов к июлю

Предполагается, что документ будет направлен на защиту прав и свобод человека в условиях развития информационных технологий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) к июлю этого года подготовит набросок так называемого цифрового кодекса, направленного на защиту прав и свобод человека в условиях развития информационных технологий. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев журналистам на встрече в Екатеринбурге в четверг.

"В июле у нас будет набросок цифрового кодекса. И тогда появится возможность конкретно обсуждать те риски, которые мы видим, и предложения, как от них избавиться", - сказал он.

В 2020 году глава СПЧ сообщал о планах по разработке такого документа. Фадеев отмечал, что кодекс должен быть "ясен и понятен обществу", должен разъяснять "опасности, риски для людей, для их прав и свобод".

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РоссияФадеев, Валерий Александрович
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