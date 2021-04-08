Во Франции первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 10 млн жителей

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Более 10 млн французов получили к настоящему моменту первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс во время посещения центра вакцинации в департаменте Валь-де-Марн (столичный регион Иль-де-Франс).

"Мы на неделю опередили поставленную цель по темпам вакцинации, - сказал Кастекс, выступление которого транслировалось на странице правительства республики в Twitter. - Уже более 10 млн французов получили первую дозу вакцины".

Ранее власти Франции рассчитывали вакцинировать 10 млн французов, то есть около 15% населения страны, к 15 апреля. Вторую дозу вакцины во Франции к настоящему моменту получили больше 3 млн человек.

"Это очень хорошие темпы. Франция вакцинирует активно и считает это главной задачей в борьбе против коронавируса", - отметил Кастекс. Премьер поблагодарил медицинский персонал за его усилия в кампании по борьбе с коронавирусом. "Семь дней в неделю весь медперсонал мобилизован для вакцинации населения", - заявил глава французского кабмина.

Согласно данным властей на среду, с начала эпидемии, продолжающейся во Франции уже больше года, зарегистрировано более 4,8 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли свыше 97 тыс. человек. В больницы Франции за последние семь дней помещены более 13 тыс. заболевших. Больше 5 тыс. инфицированных находятся в отделениях реанимации.

Кампания по вакцинации населения во Франции стартовала 27 декабря прошлого года. В настоящее время прививки делаются пациентам старше 70 лет, медикам и больным с хроническими недугами. Власти страны одобрили использование на территории республики четырех вакцин от коронавируса - американской компании Moderna, компаний Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ), а также препарат британско-шведской компании AstraZeneca и вакцину компании Janssen.

Согласно расчетам властей, до конца лета 2021 года вакцинацию от коронавируса во Франции смогут пройти все желающие старше 18 лет.