СПЧ обсудит с Фондом президентских грантов возможность финансирования на уровне регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудит с Фондом президентских грантов возможность распределения грантов на уровне регионов. Об этом сообщил в четверг глава СПЧ Валерий Фадеев на площадке музея "Россия - моя история" в ходе рабочего визита Екатеринбург.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Владимир Попов обратил внимание Фадеева, что один из существенных источников финансирования деятельности НКО - это президентские гранты, при этом механизм финансирования, по его мнению, сильно централизован. В этой связи, указал Попов, необходимо распределить гранты из фонда так, чтобы часть из них отдали в регионы и уже на местах решали, куда направить средства.

"Подключение региональных институтов и экспертов, мне кажется, это очень разумная идея. Действительно, далеко не все <…> видно из Москвы. Поэтому, пожалуйста, подготовьте предложение, а я с Ильей Чукалиным [директором Фонда президентских грантов] повидаюсь <…> и мы с ним эту тему обсудим", - сказал Фадеев.

Господдержку в виде грантов президента РФ получают некоммерческие организации (НКО), участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие в первую очередь социально значимые проекты. Глава государства распределяет свои гранты для НКО не напрямую, а через специальный Фонд президентских грантов, который проводит конкурсы (не реже двух раз в год) среди организаций. Гранты предоставляются за счет субсидии, а также средств, привлекаемых оператором из внебюджетных источников. В 2017-2018 годах суммы субсидий президент определял своими распоряжениями. Начиная с 2019 года госфинансирование предусмотрено федеральным бюджетом в виде средств, выделяемых Управлению делами президента РФ на поддержку НКО. Срок реализации проектов, получающих гранты, составляет не более трех лет.