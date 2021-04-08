Власти Ижевска освободили кошек из запертого за долги котокафе

ИЖЕВСК, 8 апреля. /ТАСС/. Кошек из закрытого за долги ижевского котокафе "Мяулэнд" освободили при участии главы города Олега Бекмеметьева. Об этом в четверг сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В конце марта стало известно, что питомцы котокафе оказались заперты в помещении из-за конфликта владельца заведения и арендодателя. Жители города обращались к властям и в полицию с просьбой помочь животным.

"Главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву удалось добиться освобождения и передачи владельцам 12 кошек из котокафе "Мяулэнд". Сегодня днем при его личном участии все животные переданы хозяевам в присутствии сотрудников полиции и специалистов Главного управления ветеринарии по УР", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что животные находятся в удовлетворительном состоянии.

Во вторник на своей странице в Facebook Бекмеметьев рассказал, что кошкам ничего не угрожало: с животными жестоко не обращались и обеспечили их водой и кормом. "Есть факты просрочки платежей за аренду помещения котокафе, есть долг по коммунальным платежам за помещение котокафе. Это несоблюдение договорных отношений между арендатором и арендодателем. Общая сумма долга за 7 лет юридического сотрудничества составляет более 2 млн рублей", - написал глава города. Он подчеркнул, что конфликт можно решить только в судебном порядке.