Трутнев поручил проработать вопрос перераспределения бюджета на краевую больницу Камчатки

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил проработать вопрос перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию проекта строительства краевой больнице на Камчатке на текущий и следующий годы.

"Минфину России совместно с Минстроем России поручено проработать вопрос перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2023 году на реализацию проекта "Строительство краевой Камчатской больницы" на 2021 и 2022 годы", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата полпреда по итогам совещания Трутнева с руководством профильных федеральных министерств и региона.

Правительству региона поручено обеспечить разработку проектно-сметной документации на строительство здания патологоанатомического отделения и столовой в рамках реализации проекта и совместно с Минстроем определить источники финансирования на эти объекты. Как напомнил Юрий Трутнев, в сентябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг строительства и оснащения социальных объектов в ДФО, в том числе больниц и поликлиник.

"Строительство нового комплекса Камчатской краевой больницы является одним из приоритетных объектов в регионе. По итогам визита председателя Правительства РФ на Камчатку в 2020 году Минстрою России было дано поручение завершить строительство Камчатской краевой больницы <…> На сегодняшний день уже определен исполнитель работ по строительству объекта, заключен контракт, ведется работа совместно с ЦНИИСК им. Кучеренко по проведению обследования основных несущих и ограждающих конструкций лечебно-диагностического и палатного корпусов, дренажной системы водопонижения и водоотведения, а также работа по актуализации ранее выполненных инженерных изысканий. Строительство современного медицинского кластера планируется завершить к 2023 году", - цитирует пресс-служба министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что подрядчик для строительства краевой больницы определен, региональные власти заключили с ним контракт, как только позволят погодные условия, на строительной площадке начнутся работы. Действующая камчатская краевая больница им. Лукашевского располагается в девяти зданиях, построенных в 1950-1970 годах, не отвечающих современным строительным нормам, техническим и медицинским стандартам. Износ зданий достигает 80%, при этом больница размещена на площадке, имеющей сейсмическую оценку в 10 баллов.

На первый этап строительства нового здания для Камчатской краевой больницы направят 6,9 млрд рублей. По проекту новая краевая больница рассчитана на 450 посещений в смену и 450 коек, площадь комплекса составит более 63 тысяч кв. метров, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составит более 40 гектаров.