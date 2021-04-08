На Кубани продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 1 мая

КРАСНОДАР, 8 апреля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Краснодарском крае продлили до 1 мая, постановление подписано главой края Вениамином Кондратьевым, сообщили в пресс-службе администрации края.

"Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 1 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным оперативного штаба региона, в Краснодарском крае за сутки в крае выявлены 107 новых случаев заражения, с начала пандемии число заразившихся составляет 43229 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 761,7, 37967 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 2415 человек скончались, 67 жителей края находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один - на ЭКМО.