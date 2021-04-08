Черногория продлила безвизовый въезд для россиян

"Правительство Черногории в марте 2021 года приняло очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз. Согласно документу граждане Российской Федерации с 01 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы, - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ. - Таким образом, в указанный период российским гражданам для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта".

В министерстве отметили, что данное решение не отменяет необходимость получить соответствующие визы россиянам, которые едут в Черногорию работать или учиться. Также в Москве обратили внимание на то, что в связи с пандемией порядок въезда в страну может измениться.