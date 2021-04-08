КС Словении временно заморозил указ правительства об ограничении права на выезд из страны

ЛЮБЛЯНА, 8 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Словении временно приостановил действие указа правительства об ограничении права на выезд из страны людей, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Соответствующее решение КС было опубликовано в четверг в правительственной газете.

Суд удовлетворил коллективный запрос группы словенских граждан и юридических лиц, настаивавших на дискриминационном характере указа правительства. Теперь КС проведет проверку на предмет соответствия постановления кабинета министров республики положениям конституции Словении.

Правительство Словении временно запретило всем жителям страны выезд за ее пределы в период с 29 марта по 12 апреля. Ограничение касается поездок в государства из красного списка территорий с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией (в него входят большинство европейских стран, в том числе все соседние - Австрия, Венгрия, Италия и Хорватия, а также Россия).

При этом запрет не распространяется на привитых от коронавируса. К ним словенские власти относят всех лиц, вакцинированных препаратами компаний BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Подобный статус также присваивается людям, перенесшим вызываемое коронавирусом заболевание в последние шесть месяцев (им необходимо предоставить соответствующие документальные подтверждения от врачей или лабораторий из стран Евросоюза или Шенгенской зоны). В список исключений также вошли водители грузовиков и лица, пересекающие территорию Словении транзитом.