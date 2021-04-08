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В Ярославской области ожидается высокое половодье

По данным Гидрометцентра, возможны заполнение пойм, подтопление домов и дорожных участков

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Высокое половодье, которое считается опасным явлением, прогнозируется на реках Ярославской области в ближайшие три дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По прогнозу центрального управления Росгидромета с 9 по 11 апреля в Ярославской области на малых реках на фоне тало-дождевой ситуации будут превышения воды до опасного явления - высокое половодье", - сообщил он.

По словам Вильфанда, с связи с этим ожидается заполнение пойм, подтопление домов и дорожных участков, находящихся вблизи них.

Теги
РоссияЯрославская область
Пандемия COVID-19
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