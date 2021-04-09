Постпредство РФ расскажет в соцсетях об историческом визите Гагарина и Терешковой в ООН

ООН, 9 апреля. /ТАСС/. Постпредство России при ООН в Нью-Йорке и постпредство при международных организациях в Вене запустят в соцсетях спецпроект, посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь дипмиссии в Нью-Йорке Федор Стржижовский.

"В этом году международное сообщество отмечает 60-летие первого полета человека в космос, состоявшегося 12 апреля 1961 года. По инициативе Генассамблеи ООН с 2011 года эта дата отмечается как Международный день полета человека в космос", - напомнил он.

"Постпредство России при ООН в Нью-Йорке и постпредство России при международных организациях в Вене совместно с русской Службой новостей и русскоязычным аккаунтом ООН в соцсетях запускает в Twitter и Facebook тематический проект "Первый в космосе" (First in Space), - информировал дипломат. - Он пройдет в период с 8 по 12 апреля".

Как рассказал Стржижовский, акцент будет сделан на пресс-конференции советских космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой в штаб-квартире ООН в октябре 1963 года. "Поделимся фото- и аудиоматериалами, в том числе из архивов всемирной организации, а также отечественных СМИ, сделанных в ходе их визита в Нью-Йорк, фрагментами воспоминаний таких выдающихся дипломатов, как Андрей Громыко, который сопровождал советских космонавтов в этой поездке. Расскажем и о том, как в ООН по сей день чтят память наших героев", - добавил он.